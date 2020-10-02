Москва, , 17:54 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук проведет переговоры с вице-премьером кабмина Армении Мгером Григоряном, сообщает 2 октября пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что встреча запланирована для обсуждения актуальных вопросов экономического сотрудничества между странами.

«Намечена рабочая встреча заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна для обсуждения актуальных вопросов повестки Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения, в которой Алексей Оверчук и Мгер Григорян являются сопредседателями», — сообщил пресс-секретарь замглавы правительства РФ.

Дата встреча будет оглашена позднее.

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