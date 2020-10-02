Берн, 2 октября 2020, 17:52 — REGNUM Переговоры о нормализации отношений России и США состоялись между секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и помощником американского президента по нацбезопасности Робертом О'Брайеном, сообщил 2 октября журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
По словам Аношина, в городе Женеве (Швейцария) сегодня, 2 октября, состоялась рабочая встреча Патрушева и О'Брайена «в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности».
Напомним, предыдущие переговоры О'Брайена и Патрушева состоялись в середине весны в телефонном формате.
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