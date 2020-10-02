Ростов-на-Дону, , 17:48 — REGNUM Объём средств, направленных на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы», в течение трёх лет достигнет 22 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону 2 октября сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Ключевые задачи модернизации системы среднего профессионального образования мы решаем в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», который достаточно успешно развивается. На его реализацию в проекте бюджета на последующие три года предусмотрены серьезные средства — это примерно 22 млрд рублей и это значительные, серьёзные ресурсы, которые мы инвестируем в этот проект», — цитирует премьер-министра России ТАСС.

В настоящее время спрос на специалистов, которые умеют пользоваться новыми технологиями, растёт. В связи с этим необходимо вводить специальные программы переподготовки.

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