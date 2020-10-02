Москва, , 17:40 — REGNUM Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонных переговоров российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщили 2 октября в пресс-службе Кремля.

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В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Еревана, Путин и Пашинян выразили серьёзную озабоченность из-за данных «о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока».

Москва заявила в очередной раз, что война в Нагорном Карабахе должна быть остановлена, сторонам конфликта необходимо садиться за стол переговоров. Ереван и Москва договорились о продолжении контактов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван обвиняет Турцию в поставках в Нагорный Карабах — в помощь Азербайджану — боевиков с Ближнего Востока.

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