Ле Мюро, , 17:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона в стремлении «ослабить Республику». Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Le Figaro.

Выступая в коммуне Ле Мюро департамента Ивелин, Макрон ответил на обвинения Меланшона в том, что президент покинул Европейский совет раньше времени, чтобы выступить с речью «против мусульман».

«У меня нет впечатления, что я выступил с речью против мусульман, — заявил президент. — Как раз наоборот. Но вы же понимаете, что его (Меланшона — прим. ИА REGNUM) политический проект — это карикатура на ослабленную Республику».

«Мне кажется, что если бы Меланшон хотел защитить Республику, усилить ее позиции на международной арене, мы бы уже давно это заметили», — добавил Макрон.

Напомним, ранее 2 октября Макронпредставил проект Закон о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря.