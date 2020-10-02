Владимир, , 17:38 — REGNUM Во Владимирской области Алексей Цыганов оставил пост исполняющего обязанности председателя регионального комитета по туризму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Служебный контракт с Цыгановым был расторгнут по его инициативе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыганов стал и. о. председателя комитета по туризму в марте 2020 года. До его назначения областной комитет возглавлял Игорь Каверзин, который занимал этот пост с 18 февраля 2019 года и ушёл после истечения срока контракта.

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