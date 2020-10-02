Ереван, , 17:37 — REGNUM Правительство Армении поддерживает постоянные контакты с Россией по развитию ситуации в Нагорном Карабахе, заявил 2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете The Globe and Mail.

«Наше правительство находится на постоянной связи с Россией по ситуации в Карабахе», — сказал Пашинян.

Ранее он сообщил изданию, что возобновлению перемирия в Нагорном Карабахе мешает присутствие Турции на Южном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

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