Вашингтон, , 17:06 — REGNUM После подтверждения COVID-19 у президента США Дональда Трампа была проведена аналогичная проверка вице-президента Майка Пенса и его супруги, 2 октября сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что анализ Пенса и его жены Карен Пенс на коронавирус дал отрицательный результат. Вице-президент будет работать в Белом доме отдельно от Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у Трампа и его жены Меланьи Трамп подтвердили COVID-19. Соперник Трампа на предстоящих выборах Джо Байден заявил, что «продолжит молиться» за здоровье Трампа.

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