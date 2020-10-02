Ле Мюро, , 17:00 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон представил проект Закон о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает Le Figaro.

Выступая в коммуне Ле Мюро департамента Ивелин, Макрон заявил, что при помощи нового закона «следует атаковать исламский сепаратизм» и что эта цель — «сердце документа». «Окончательная цель закона — это полный контроль над угрозами в обществе», — добавил президент.

Согласно новому закону, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий. Если ассоциация не будет соблюдать контракт, она должна будет вернуть сумму выплаченных субсидий государству.

Напомним, 25 сентября два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Подозреваемый в нападении задержан, им оказался выходец из Пакистана 25 лет. Ему предъявлено обвинение в «попытке убийства, связанного с террористической деятельностью».

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