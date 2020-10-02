Москва, , 16:59 — REGNUM Генерал-майор ФСБ Иван Ткачёв, руководитель управления «К», может возглавить департамент военной контрразведки ФСБ России, передаёт 2 октября РБК.

Эта информация получена от источника, близкого к ФСБ, который заявил:

«На эту позицию также рассматривают двух других кандидатов, это представители органов контрразведки, оба — выходцы из Южного военного округа».

Косвенным подтверждением этой информации являются данные о том, что от должности главы департамента военной контрразведки ФСБ планируется освободить генерал-полковника Николая Юрьева. Он может быть назначен главой СЭБ ФСБ, то есть на место Сергея Королёва.

По другим данным, Ткачёв может быть назначен также главой управления ФСБ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что, по данным РБК, в прошлом месяце в администрацию президента РФ были поданы документы на согласование об освобождении Ткачёва от руководства управлением «К» с формулировкой: «В связи с переходом на другой пост».