Москва, 2 октября 2020, 16:59 — REGNUM Генерал-майор ФСБ Иван Ткачёв, руководитель управления «К», может возглавить департамент военной контрразведки ФСБ России, передаёт 2 октября РБК.
Эта информация получена от источника, близкого к ФСБ, который заявил:
Косвенным подтверждением этой информации являются данные о том, что от должности главы департамента военной контрразведки ФСБ планируется освободить генерал-полковника Николая Юрьева. Он может быть назначен главой СЭБ ФСБ, то есть на место Сергея Королёва.
По другим данным, Ткачёв может быть назначен также главой управления ФСБ по Санкт-Петербургу.
Добавим, что, по данным РБК, в прошлом месяце в администрацию президента РФ были поданы документы на согласование об освобождении Ткачёва от руководства управлением «К» с формулировкой: «В связи с переходом на другой пост».