Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Кандидат в президенты от демократов Джо Байден пожелал президенту США Дональду Трампу «скорейшего выздоровления», об этом соперник президента 2 октября написал в своем Twitter.

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"Посылаем пожелания скорейшего выздоровления Президенту Трампу и Первой леди Мелании Трамп», — написал Байден.

Байден также сообщил, что «продолжает молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи».

Отметим, всего несколькими днями ранее Байден и Трамп ругались на дебатах в Огайо и сразу после них, придумывали обидные прозвища и обвиняли друг друга в намерении разрушить Америку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп объявил, что у него и супруги Меланьи обнаружен коронавирус. Президент отменил поездку во Флориду и находится на карантине в Белом доме.

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