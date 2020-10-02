Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил комбайновый завод «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону, где осмотрел выставку сельскохозяйственной техники, побеседовал с работниками предприятия, прокатился за рулём комбайна Torum 785.

В настоящее время завод является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники. Продукция поставляется более чем в 50 стран. Производственные мощности группы «Ростсельмаш» развёрнуты в пяти странах. Завод выпускает более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.

«Конечно, она [программа субсидирования производителей сельхозтехники] будет продолжена, и в стране примерно 14 млрд рублей на это предусмотрено на 2020 год. В следующем году будет не просто уточнение, а мы договорились о том, как эту программу расширить», — сказал Мишустин (цитата vesti.ru).

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