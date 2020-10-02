Ереван, , 16:47 — REGNUM Какое-либо перемирие в Нагорном Карабахе возможно только в случае прекращения присутствия Турции на Южном Кавказе, заявил 2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадской газете The Globe and Mail.

Пашинян подчеркнул, что благодаря Турции на стороне Азербайджана воюют террористы с Ближнего Востока.

«Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о неприемлемости перемирия в Карабахе, а о переброске сирийских террористов в Азербайджан заявили уже не только СМИ, но и МИД РФ и президент Франции Макрон.

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