Варшава, , 16:37 — REGNUM Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил, что с целью совершенствования системы государственного управления в республике появятся два новых ведомства. Об этом 2 октября передает Polskie Radio 24.

«В скором времени будут открыты Государственный спортивный центр и Главное морское управление. Они будут подчиняться соответственно министру культуры и министру инфраструктуры», — заявил Дворчик.

Также глава канцелярии польского премьер-министра отметил, что данные решения уже согласованы в рамках правящей коалиции. В соответствии с данным решением будет издано положение о создании новых структур, будут присвоены новые полномочия, а в существующие закон и положения будут внесены соответствующие поправки.