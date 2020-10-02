Минск, , 16:36 — REGNUM МИД Белоруссии намерен провести переаккредитацию работающих в стране сотрудников иностранных СМИ, сообщили 2 октября в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что МИД Белоруссии пересмотрел правила аккредитации зарубежных журналистов, в связи с чем действие ранее выданных им разрешений прекращено с сегодняшнего дня.

Необходимость принятия такого решения в ведомстве объяснили необходимостью обеспечения информационной безопасности и «информационного суверенитета» республики.

Сообщается, что приём заявок на переаккредитацию онлайн откроется в понедельник, 5 октября. С этого же дня начнёт работу комиссия МИД Белоруссии по вопросам аккредитации иностранных журналистов в новом составе.