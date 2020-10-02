Москва, 2 октября 2020, 16:33 — REGNUM Обвинения блогера Алексея Навального в адрес омских врачей, которые на самом деле спасли ему жизнь, вызывают отвращение.
Об этом написал врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале, комментируя новости о том, что «Навальный считает, что омские медики хотели его смерти».
Врач заявил, что имеет право высказать своё отношение к Навальному и его выходкам, которые вызывают «возмущение и отвращение».
Мясников задался вопросом, не должен ли Навальный в данном случае быть привлечён за клевету и оскорбления.
Читайте также: Омские врачи ответили на оскорбительные обвинения Навального
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 октября, Навальный обвинил в своём отравлении российского президента Владимира Путина. Он сделал это в интервью немецком журналу Der Spiegel, заявив также, что омские медики бездействовали, когда он умирал.
Читайте ранее в этом сюжете: Омские медики: сторонники Навального очерняют тех, кто спас ему жизнь