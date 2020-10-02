Москва, , 16:33 — REGNUM Обвинения блогера Алексея Навального в адрес омских врачей, которые на самом деле спасли ему жизнь, вызывают отвращение.

Об этом написал врач и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале, комментируя новости о том, что «Навальный считает, что омские медики хотели его смерти».

«У тебя совесть есть?!» « Мясников «Послушай, ты: хотели бы — ты бы ещё в первый день сдох! Я не стану задавать глупые вопросы, типа:

Врач заявил, что имеет право высказать своё отношение к Навальному и его выходкам, которые вызывают «возмущение и отвращение».

Мясников «Днём ранее этот тип обвинил в своём «отравлении» президента России. Теперь медиков, которые спасли ему жизнь. Потом он вернётся к нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом. Да, это, наверное, всё по закону и правильно — он же российский гражданин. Но с нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение!»

Мясников задался вопросом, не должен ли Навальный в данном случае быть привлечён за клевету и оскорбления.

Мясников «У меня когда-то в Африке была ситуация, когда мне пришлось перевязывать человека, который только что в нас стрелял. Я не испытывал к нему ненависти. А вот к тебе — испытываю».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 октября, Навальный обвинил в своём отравлении российского президента Владимира Путина. Он сделал это в интервью немецком журналу Der Spiegel, заявив также, что омские медики бездействовали, когда он умирал.

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