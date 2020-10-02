Минск, , 16:24 — REGNUM Минск вводит симметричные ограничительные меры в отношении должностных лиц Великобритании и Канады после введения ими санкций против Белоруссии, сообщили 2 октября в МИД республики.

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Напомним, 29 сентября МИД Великобритании объявил о введении персональных санкций в отношении восьми высокопоставленных лиц Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко.

В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что аналогичные меры также вводит Канада.

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