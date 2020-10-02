Вашингтон, , 16:23 — REGNUM Некоторые люди предполагают, что Дональд Трамп может притворяться, и у него на самом деле не было положительного теста на коронавирус. Но это не главное, считает нобелевский лауреат Пол Кругман. Своим мнением он делится в твиттере.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Слушайте, Трамп вообще лжет обо всем, но это не имеет смысла. Вся его стратегия предвыборной кампании состояла в том, чтобы заставить людей забыть о ковиде», — пишет Кругман, задавая вопрос — как в этом контексте будет выглядеть новость про коронавирус у самого Трампа.

«Течение его инфекции может оказаться совсем другим делом. Я лично знаю людей, которые болели COVID-19, и настаивали, что это был легкий случай, только чтобы косвенно услышать, что на самом деле он был очень тяжелым. Просто говорю», — пишет Кругман.