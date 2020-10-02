Джакарта, 2 октября 2020, 16:09 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин выразил гордость из-за развития батика в стране, сообщает Kompas.
«Батик является отражением культурного разнообразия Индонезии, которое имеет высокую эстетическую ценность, а также является движущей силой экономики индонезийского народа», — отметил вице-президент.
По словам вице президента, батик становится все более известен в мире.
Производство батика расположено в 101 промышленном центре Индонезии, где насчитывается около 47 000 бизнес-единиц.
«Я Маруф Амин, вице-президент Индонезии, желаю вам счастливого национального дня батика. Давайте покажем миру красоту нашего батика. Горжусь тем, что мы носим батик, горжусь тем, что сделано в Индонезии», — заявил вице-президент страны.
Напомним, ежегодно 2 октября Индонезия отмечает национальный день батика.