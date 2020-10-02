Берлин, , 15:59 — REGNUM Берлин официально проинформировал российскую сторону о решении вернуть более 2,9 тыс. икон и предметов сакрального значения, задержанных таможней ФРГ. Об этом 2 октября заявили в посольстве РФ в Германии.

Читайте также: Германия передаст России 3 тыс. конфискованных икон

«В настоящее время, по информации германских партнёров, указанные предметы находятся в таможенном управлении Минфина ФРГ, которое занимается их упаковкой для последующей транспортировки в Россию», — приводит РИА Новости слова представителя дипломатического ведомства.

Посольство рассчитывает до конца 2020 года получить от германской стороны более детальные сведения о готовности груза к отправке.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Россию будет возвращено 3 тыс. икон, которые были конфискованы органами таможни Германии при попытке незаконного ввоза в страну, 25 сентября сообщил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук. Он добавил, что госорганы Германии приняли решение вернуть иконы на основании экспертного заключения, которое дало Минкультуры РФ совместно с Интерполом, подтвердившее российское происхождение реликвий.