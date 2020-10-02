Стокгольм, , 16:20 — REGNUM В Швеции комитет по радио‑ и телевещанию принял решение о предоставлении национальным средствам массовой информации (СМИ) крупных дотаций. Согласно решению государственного органа, в этом году шведские СМИ получат 1 миллиард крон (€95 млн) в виде налоговых субсидий. Об этом 2 октября сообщила газета Fria Tider.

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Наибольшая доля дотаций приходится на операционную поддержку. Согласно последним расчетам ведомства, в 2020 году на операционную поддержку СМИ будет выделено 616 миллионов крон (€58,7 млн) по сравнению с 511 миллионами крон (€48,7 млн) годом ранее.

На поддержку местной журналистики комитет выделит 120 миллионов крон (€11,4 млн), что в четыре раза превышает прошлогодние дотации по данной статье расходов. Дополнительно, в целях борьбы с финансовыми последствиями пандемии коронавирусной инфекции, власти выделял 150 миллионов крон (€14,3 млн).

Оставшиеся 250 миллионов крон будут выплачены позднее в виде грантов. Их целевое использование пока не определено.