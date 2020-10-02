Стокгольм, , 16:01 — REGNUM Бывший главный директор шведского телеканала SVT Ева Гамильтон заявила, что никто в Швеции не любит нынешнего президента США Дональда Трампа. Вместо этого, по ее словам, в стране существует «консенсус в том, что Трамп идиот». Об этом 2 октября сообщила газета Fria Tider.

2 октября на фоне поступающих сообщений о здоровье Дональда Трампа в связи с положительными результатами тестов на коронавирус у него и его супруги в студии SVT обсуждали деятельность нынешнего президента США и, не в последнюю очередь, его поведение при общении с окружающими.

Гамильтон, обсуждая Трампа и его политику, заявила, что многие шведы могут не понять, почему он так популярен в Соединенных Штатах; почему половина американцев его поддерживает. Кажется, ответ у нее нашелся:

«В Швеции есть своего рода консенсус, что Трамп идиот, и он опасен. В Швеции никто не любит Трампа. Но он снизил налоги для 80% американцев. И это, конечно, важно», — сказала она.

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