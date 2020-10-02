Минск, , 15:58 — REGNUM В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко выразил благодарность России за поставки вакцины от коронавируса в Белоруссию в приоритетном порядке. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба Кремля.

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«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что главы двух государств в ходе разговора обсудили различные аспекты послевыборной ситуации в Белоруссии с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне, и выразили уверенность в том, что она будет урегулирована в скором времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о выдаче 11 человек, которые обвиняются в совершении различных преступлений, приняла Генпрокуратура России.