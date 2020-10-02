Ереван, , 15:52 — REGNUM Журналисты французской газеты Le Monde, которые были ранены во время обстрелов азербайджанской стороной города Мартуни в Нагорном Карабахе, вылетели во Францию. Об этом 2 октября сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

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«Французские журналисты вылетели на родину французским спецрейсом», — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два журналиста французской газеты Le Monde, которые были ранены в результате обстрела азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе, были доставлены в медицинский центр «Эребуни», находящийся в Ереване.

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