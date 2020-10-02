Вашингтон, 2 октября 2020, 15:44 — REGNUM Обеспокоенность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха выразила американский сенатор Джеки Розен в своем твиттере.

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По словам члена Демократической партии, ее особенно тревожат жертвы среди гражданского населения.

«Опасное вмешательство Турции разжигает напряженность и угрожает сорвать мирный процесс. Я настоятельно призываю администрацию содействовать немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров», — пишет Розен.