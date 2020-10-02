Вашингтон, 2 октября 2020, 15:44 — REGNUM Обеспокоенность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха выразила американский сенатор Джеки Розен в своем твиттере.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
По словам члена Демократической партии, ее особенно тревожат жертвы среди гражданского населения.
«Опасное вмешательство Турции разжигает напряженность и угрожает сорвать мирный процесс. Я настоятельно призываю администрацию содействовать немедленному прекращению огня и возобновлению переговоров», — пишет Розен.