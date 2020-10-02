Джакарта, 2 октября 2020, 15:42 — REGNUM Правительство начало обсуждение проекта президентского постановления об участии вооруженных сил Индонезии в борьбе с террористическими актами, сообщает Kompas.
Власти понимают обеспокоенность общественности по поводу плана правительства по привлечению военных к борьбе с терроризмом.
Проект указа президента об участии военных в борьбе с терроризмом подвергся критике. Проект позволит военным беспрепятственно предотвращать и принимать меры по борьбе с терроризмом.
Вместо того, чтобы завершить реформы в секторе безопасности, руководство президента продолжает предоставлять военным различные привилегии без четких границ.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что туристический сектор оправится после введения вакцины от COVID-19.
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