Джакарта, , 15:42 — REGNUM Правительство начало обсуждение проекта президентского постановления об участии вооруженных сил Индонезии в борьбе с террористическими актами, сообщает Kompas.

Власти понимают обеспокоенность общественности по поводу плана правительства по привлечению военных к борьбе с терроризмом.

Проект указа президента об участии военных в борьбе с терроризмом подвергся критике. Проект позволит военным беспрепятственно предотвращать и принимать меры по борьбе с терроризмом.

Вместо того, чтобы завершить реформы в секторе безопасности, руководство президента продолжает предоставлять военным различные привилегии без четких границ.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что туристический сектор оправится после введения вакцины от COVID-19.

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