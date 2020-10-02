Москва, , 15:47 — REGNUM Решение о выдаче 11 человек, которые обвиняются в совершении различных преступлений, приняла Генпрокуратура России. Об этом 2 октября сообщает пресс-службе российской Генпрокуратуры.

«По запросам Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче для уголовного преследования 11 разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений против личности, против собственности, а также против правосудия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в числе переданных Белоруссии лиц Анна Малащенко, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Белоруссии («Угроза убийством»), Александр Жуков, обвиняемый в краже, и Александр Комяк, осужденный за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Передача 11 человек состоялась на территории Смоленской области при соблюдении всех необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске рассчитывают на получение первой части кредита от России до конца текущего года.