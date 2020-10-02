Брюссель, , 15:38 — REGNUM Введённые против белорусских чиновников санкции укрепляют позиции протестующих, заявила 2 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«То, что мы сейчас смогли принять решение по этим санкциям, это важный сигнал, поскольку, на мой взгляд, санкции укрепляют позиции тех, кто выступает за свободу выражения мнения», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз, США и их союзники не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии по итогам состоявшейся в нынешнем году президентской кампании.

Со 2 октября Евросоюз вводит санкции «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» против порядка 40 должностных лиц республики.

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