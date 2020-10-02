Чебоксары, , 15:35 — REGNUM Новое назначение в Чувашии: 2 октября заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава России Денис Фирстов преставили.о. главы правительства Михаилу Ноздрякову нового руководителя регионального управления ведомства Дениса Борисова.

Глава минифина Чувашии Ноздряков при этом оценил вклад службы в части исполнения судебных решений:

«Приятно, что за 8 месяцев текущего года в пользу бюджета взыскано более 700 млн. рублей различных платежей».

В ходе встречи обсуждены основные направления совместной работы по защите законных прав и интересов граждан. Отдельное внимание было уделено вопросам взыскания задолженности по жилищно-коммунальным платежам, заработной плате, алиментов, повышения платежной дисциплины должников в целом, сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Денис Борисов — старший лейтенант внутренней службы, сообщается на сайте ФССП.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 сентября главе Чувашии Олегу Николаеву был представленновый военный комиссар республикиБахтиёр Холиков.

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