Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Член Палаты представителей США и бывший претендент на выдвижение на пост президента от Демократической партии Тулси Габбард пожелала в своем твиттере скорейшего выздоровления Дональду Трампу.

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«Мы с моим мужем Абрахамом шлем лучшие пожелания президенту и первой леди и говорим им «алоха», — пишет конгрессмен от Гавайев.

Габбард заверяет, что молится о скорейшем выздоровлении Трампа и его супруги, а также выражает поддержку всей семье президента «в это трудное время».

Напомним, Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным. Такой же итог теста — у Меланьи Трамп.