Брюссель, , 15:32 — REGNUM Согласование лидерами стран — членов Европейского союза санкций против властей Белоруссии является важным шагом. Такое мнение сегодня, 2 октября, на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

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Федеральный канцлер считает, что они укрепляют позиции демонстрантов.

«То, что мы смогли согласовать санкции, это важный сигнал, потому, с моей точки зрения, он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну, — подчеркнула Меркель.

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По её словам, которые приводит РИА Новости, ЕС смог «продемонстрировать дееспособность, это важно, но сделано запоздало».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз со 2 октября вводит ранее заготовленные санкции «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» против порядка 40 должностных лиц Белоруссии. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко пока в этот список не вошёл.

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Напомним, дополнительные санкции ЕС в отношении Белоруссии были согласованы в августе, одна их принятию мешала позиция Кипра, которых блокировал это решение и настаивал на параллельном введении подобных мер по отношению к Турции за ведение последней геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.