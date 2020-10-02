Вильнюс, , 15:34 — REGNUM Санкции Белоруссии, которые были введены Минском в ответ на ограничительные меры ЕС против должностных белорусских лиц, не являются болезненными для Литвы. Об этом 2 октября заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в интервью порталу Delfi.

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«Эти санкции вообще для нас никак не болезненны. Они просто пытаются создать впечатление, что тоже действуют активно, зеркально, при этом никак не меняют свою политику», — сказал он.

Также Линкявичюс отметил, что принятые Минском санкции не изменят позицию Литвы, а также «оценку ситуации Евросоюзом и вообще международным сообществом».

"К сожалению, белорусские власти ничего не меняют, а значит надо еще больше делать упор, чтобы было единство, чтобы все поняли, что наша позиция непоколебима. Над этим надо работать», — добавил глава МИД Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что единое решение о введении санкций против Белоруссии приняли лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе.