Озёрск, Челябинская область, , 15:27 — REGNUM В Озёрске Челябинской области определились с главой города на ближайшие пять лет. Им почти единогласно избран Евгений Щербаков, который возглавляет город с 2015 года, из которых первые два в качестве сити-менеджера, сообщает пресс-служба мэрии.

За него проголосовали 19 из 20 членов городского собрания депутатов. Ещё один «народный избранник» воздержался.

Также во главе города собирался стать Василий Сметанин. Но по его кандидатуре депутаты даже не голосовали. А Щербаков принёс присягу на верность городу.