Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Территорию комплекса православных монастырей Давид Гареджи, о принадлежности которой спорят Грузия и Азербайджан, можно объявить заповедником международного значения. Об этом 2 октября рассказала журналистам кандидат в мажоритарные депутаты по одному из округов в Тбилиси Анна Долидзе.

«Давид-Гареджи можно превратить в охраняемую территорию международного уровня, администрированием которой будем заниматься мы совместно с Азербайджаном», — сказала Долидзе.

Она отметила, что подобные примеры в мировой практике есть, и комплекс Давид Гареджи можно будет превратить в привлекательный туристический центр.

Стоит отметить, что спор между Тбилиси и Баку о принадлежности Давид Гареджи длится со времен развала СССР. Большую часть территории с 2012 года контролирует Азербайджан. Был период, когда туда пропускали грузинских туристов и паломников, но в 2019 году Баку решил закрыть проход туда с грузинской стороны.

С 24 сентября Тбилиси поднял эту тему для обсуждения. Сначала глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что были найдены новые карты, которые могут стать основанием для пересмотра грузино-азербайджанской границы. Позже в Генпрокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела о незаконной передаче спорных земель Азербайджану в 2006 — 2007 годах двусторонней комиссией по делимитации границы.

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