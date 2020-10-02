Уфа, , 16:26 — REGNUM Финансирование футбола в Башкирии не прекратится, не смотря ни на какие трудности. Об этом 2 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с игроками и руководством футбольного клуба «Уфа».

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По его словам, Башкирия, как и Россия, а также весь мир, переживает непростые времена. Коронавирусная инфекция сильно ударила по экономике, а значит и по возможности финансировать не только футбол, но другие профессиональные виды спорта.

«Экономика — это как раз налоги, возможности финансировать футбол и вообще все профессиональные виды спорта, — сообщил Хабиров. — Тем не менее даже в этих условиях я ни разу не сказал, и даже мысли такой у меня не было, что мы эти процессы как-то остановим. Послушайте и поверьте нам: то, что касается финансирования».

Он подчернил, что в Башкирии отмечается огромный интерес к футболу. И он сформировался, в том числе благодаря тому, что в республике есть хорошая профессиональная команда. Сейчас в регионе начали строить футбольный манеж. И это также является определённой помощью футболистам. Сейчас идет работа над решением вопроса о строительстве большого футбольного стадиона. Рассматриваются разные варианты финансирования этого строительства, добавил он.

Глава Башкирии отметил, что в республике вокруг футбольного клуба сформировалась очень позитивная, болеющая за команду «инфраструктура» и болельщики, которые хотели бы получить от игроков отдачу.

«А со своей стороны хочу вас попросить, чтобы мы вновь приходили на матчи, радовались победам, — подчеркнул глава региона. — Радовались даже поражениям, но когда вы даёте настоящий бой и гордые уходите с поля, уверенные, что отдали все силы для того, чтобы победить. Такой футбол нам нужен».

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