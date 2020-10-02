Рим, , 15:23 — REGNUM Турция предоставит Азербайджану военную помощь в конфликте с Арменией за Нагорный Карабах, если такой запрос поступит от Баку. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу журналистам в ходе визита в Италию, который транслировался в его Twitter.

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"Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними», — подчеркнул Чавушоглу.

Он отметил, что Азербайджан в состоянии бороться «за свои земли», и запросов от Баку о помощи не поступало. Но на призыв о помощи, если он будет, Анкара ответит положительно, «кто бы что ни говорил», сказал турецкий министр.

Чавушоглу посоветовал всем, кто поддерживает Армению, призвать её к прекращению конфликта с Азербайджаном и «оккупации» Карабаха.

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