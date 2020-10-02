Брюссель, , 15:23 — REGNUM Ограничительные меры Евросоюза против 40 чиновников Белоруссии официально ввели в действие, заявил 2 октября глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе.

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«Мы ввели в действие сегодня черный список (против Белоруссии) на 40 имен», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему в этот список не вошел президент Белоруссии Александр Лукашенко, Мишель ответил, что Брюссель намерен продолжить диалог с Минском.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз, США и их союзники не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии по итогам состоявшейся в нынешнем году президентской кампании.

Со 2 октября Евросоюз вводит санкции «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» против порядка 40 должностных лиц республики.

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