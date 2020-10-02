Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию в поддержку «Инициативы трех морей» («Троеморье»). Руководитель комитета Адам Кинзингер объявил, что эта инициатива получила «решительную поддержку со стороны Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео». Об этом передает Polskie Radio 24.

В Комитете по иностранным делам Палаты представителей США заявили, что данное решение «призвано укрепить усилия стран Восточной и Центральной Европы по повышению энергетической и цифровой безопасности перед лицом растущей угрозы со стороны России и Китая». При этом, там выразили надежду на то, что Палата представителей как можно скорее одобрит принятую резолюцию.

Глава Администрации президента Польши Кшиштоф Щерский написал в социальных сетях, что для Варшавы очень важно ощущать такую поддержку со стороны США, тем более, что это была «важная межпартийная поддержка, объединившая демократов и республиканцев». Щерский также поблагодарил американцев за поддержку данной инициативы.

«Троеморье» — это международная экономическая и политическая инициатива, объединяющая 12 стран Европейского союза, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В число участников входят Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия.

Следующий саммит в рамках инициативы пройдет 19−20 октября в столице Эстонии Таллине.