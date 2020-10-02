Варшава, , 15:14 — REGNUM Анджей Дуда — президент Польши — выразил пожелание скорейшего выздоровления инфицированным коронавирусом Дональду и Мелании Трамп. Об этом 2 октября сообщает Polskie Radio 24.

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«Желаю скорейшего выздоровления нашим друзьям Дональду и Мелании Трамп!», — говорится в сообщении Дуды, опубликованном в его Twitter-аккаунте.

Также там содержатся следующие слова: «Польша и США вместе пройдут через невзгоды и добьются успеха в борьбе с COVID-19».

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что он, как и его супруга Мелания, получили положительные результаты тестов на наличие коронавируса. Тесты были проведены в четверг 1 октября.