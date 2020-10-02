Ереван, , 15:08 — REGNUM Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана о применении ракетного комплекса «Точка-У» для обстрела территории этой республики. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе минобороны Армении.

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«Заявления о том, что якобы с территории Армении из ракетных комплексов «Точка-У» обстреливается территория Азербайджана, являются ложью и не соответствует действительности», — сообщили в ведомстве.

В Ереване отметили, что Баку уже несколько дней с помощью беспилотников и артиллерии атакует населенные пункты вблизи Вардениса, тогда как с территории Армении в сторону Азербайджана «пока не была запущена ни одна ракета».

Как сообщалоИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

Накануне, 1 октября, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, призвав стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.