2 октября 2020 | Время чтения 17 мин

Главная тема сессии «Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса» Экологического форума, состоявшегося 30 сентября 2020 года в рамках традиционных Недель российского бизнеса была вполне ожидаема — что делать с угрозой введения Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования.

Владимир Киберов, , 16:26 — REGNUM Сессия «Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса» на Экологическом форуме 30 сентября 2020 года в Москве

CO2 Иван Шилов © ИА REGNUM

Открыл работу сессии председатель РСПП Александр Шохин. В своем вступительном слове он признался, что тема климатической политики и углеродного регулирования имеет приоритетное значение для РСПП, так как основные эмитенты CO 2 — это крупные компании, члены РСПП, которые, безусловно, занимаются снижением выбросов парниковых газов, и такие кампании оцениваются в десятки и сотни миллиардов долларов, которые идут на внедрение высоких технологий, на реализацию мер по прямому сокращению выбросов. Есть множество добровольных проектов по увеличению поглощения парниковых газов. Александр Шохин считает, что Россия к 2030 году будет абсолютным лидером в мире по сокращению выбросов парниковых газов. Он напомнил, что Россия и сейчас является лидером по этому показателю. У России есть то, что можно назвать климатическим активом: 80% выработки электроэнергии осуществляется на электростанциях с низким удельным выбросом.

Как заявил председатель РСПП, для Союза важны и международные требования, которые предъявляются нашей стране в связи с Парижским Соглашением по климату и рядом других документов.

В начале этого года Европейский союз принял документ под названием Европейская зеленая сделка (European Green Deal), и, исходя из этого документа, в середине следующего года должно быть принято достаточно жесткое углеродное регулирование в отношении углеродоёмких импортируемых на территорию ЕС товаров. Александр Шохин считает, что это то, чему мы должны в ближайшее время дать оценки — какие последствия для России будет иметь экспорт в Европу углеродоёмких товаров. По оценкам различных аналитических и консалтинговых структур, потери составят не менее трёх миллиардов в год.

«Для нас важно, чтобы это трансграничное углеродное регулирование не стало оборотной стороной недобросовестной конкуренции, при которой европейские компании получат необоснованные преференции от своих правительств и ЕС по сравнению с российскими экспортёрами — речь идет, по сути, о протекционистской политике», — заявил он, заметив, что ВТО, ОЭСР должны иметь приоритет, тем более что Рамочная конвенция ООН и Парижское соглашение требуют того, чтобы все механизмы регулирования не противоречили международным стандартам и не нарушали правила международной торговли. В связи с этим Россия будет проводить линию недопущения протекционизма и нарушений правил ВТО, задействовав при этом все международные переговорные площадки.

РСПП также продолжает работу, которую ведет уже несколько лет в диалоге с Правительством РФ, с экспертами, с РАН по формированию методики правильной оценки поглощающих возможностей российских лесов и других экосистем, в том числе тундры и болот. И здесь мы вправе рассчитывать на то, что использование других подходов, в том числе не абсолютно новых, а тех, которые, например, используются в США, позволят нам адекватно оценивать поглощающую способность лесов и оценить вклад такого российского актива в решение глобальных проблем климата.

Александр Шохин анонсировал создание нового Комитета по климатической политике и углеродному регулированию, который должен стать местом для продвижения климатической и углеродной повестки.

За вступительной речью председателя РСПП последовало награждение победителей экологического конкурса РСПП — компании Mondi (производитель писчей бумаги), Сатурн (производитель турбин), Федеральное Казенное Предприятие Комбинат «Каменский» (производитель натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы).

Модератор мероприятия, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Васильевич Симонов озвучил повестку дня, задав главный вопрос — что нам делать с Европейской зелёной сделкой? Существует два рода мнений по этому поводу. Одно из них заключается в том, что Россия должна срочно заняться строительством новой экономики, чтобы не отстать от текущих трендов. Другое мнение — традиционная экономика является основным наполнителем российского бюджета. Если придерживаться первого мнения и начать строить новую прекрасную экономику, то как это делать в условиях, когда трансграничное регулирование ЕС грозит нам бедами в виде взимания налогов со стран, которые производят продукцию с высоким уровнем выбросов углеродов?

РСПП, в частности, предлагает сделать основной акцент на охране и восстановлении лесов — эту мысль он изложил в видеоролике, представленном им участникам конференции.

Кадр из видеоролика РСПП на сессии «Климатические риски и возможности для экономики: взгляд государства и бизнеса» 30 сентября 2020 года

Тему восстановления и сохранения российских лесов продолжил генеральный директор АО «ВЦИОМ» Валерий Федоров, который утверждает, что на самом деле граждане России не готовы спасать планету, и всё, что было сказано и показано в ролике, применимо только к Западной Европе — именно там берут начало идеи экологической климатической повестки, которая навязывается лидерами ЕС другим странам, так или иначе зависящим от ЕС, и которым приходится включаться в диалог на эту тему.

Предполагалось, что с наступлением пандемии экологическая повестка охладится, и мы будем обсуждать, как жить по-другому в существующих условиях и говорить о других, постпандемических проблемах. Но встряска нашей планеты вирусом COVID-19 оказалась недостаточно серьёзной, и климатический дискурс продолжился, при этом каждая страна пытается продолжить свой путь и навязать его другим.

Влерий Фёдоров привел статистику, отражающую то, как реагировали россияне на вопросы об изменениях климата и его последствиях. На вопрос, является ли изменение климата реальностью, данной нам в ощущениях или глобальное потепление — раздутая проблема, 52% респондентов ответили, что это раздутая проблема.

Распределение ответов на вопрос о реальности глобального потепления

Также большинство опрошенных выразили свою неготовность платить больше за товары и услуги при условии, что средства от покупок пойдут на создание и поддержание энергоэффективности.

Распределение ответов на вопрос о готовности больше платить за товары и услуги для борьбы с глобальным потеплением

94% готовы принять в этом участие, в мероприятии по посадке деревьев.

Тем не менее климатическую повестку признают актуальной 80%, но при этом считают тему глобального потепления раздутой и те методы, которые предлагаются западными партнёрами, не вызывают у опрошенных энтузиазма.

Отвечая на вопрос, является ли так называемый экологический налог эффективным инструментом для решения общей проблемы или только недобросовестной конкуренцией за красивыми лозунгами, 19% показали, что верят в заботу ЕС об экологии, а 68% считают, что ЕС хочет заставить другие страны платить больше.

Основные результаты опроса общественного мнения ВИОМ об отношении граждан России к проблеме глобального потепления

* * *

В своём докладе первый заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев говорил о том, что экологическая повестка выходит на первый план и не утихает даже из-за пандемии. Обойдя по накалу обсуждений Грету Тунберг, появились варианты климатического регулирования, включая планы введения трансграничного углеродного регулирования, которое повлияет на конкурентоспособность предприятий крупного бизнеса.

По словам Игоря Нечаева, в России есть важнейшие климатические активы, для защиты своих социально-экономических интересов: с 1990 по 2018 годы Российская Федерация сократила выбросы углекислого газа на 48%, она обладает 20% мировых лесов, проект «Экология» реализует ряд мероприятий по снижению выбросов стоимостью в несколько сот миллиардов долларов. Игорь Нечаев уверен, что к 2030-му наша страна станет абсолютным лидером по минимизации выбросов парниковых газов. Этому благоприятствуют два фактора. Во-первых, 80% выбросов осуществляется на электростанциях с низкоуглеродными выбросами. Во-вторых, запущены многочисленные проекты по сокращению выбросов парниковых газов — это и лесоклиматические проекты (речь идёт и о первом полигоне по оценке поглощающей способности территории), и проекты утилизации свалочного газа, и закрытие мусорных полигонов, и утилизация шахтного метана, и увеличение энергоёмкости зданий.

Игорь Нечаев также озвучил тот факт, что фискальные и ограничительные политики, к которым относится и трансграничное углеродное регулирования со стороны ЕС, несут для России определённые риски. Например, потенциальные финансовые потери российского экспорта оцениваются в €2−4 млрд в год. Очевидно, что предложенное Еврокомиссией регулирование носит протекционистский характер и вызвано необходимостью повышения конкурентоспособности европейских производителей и к углеродной повестке имеет отношение только своим названием. Заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию считает такие шаги неприемлемыми и противоречащими статье 3 Рамочной конвенции по климату ООН (РКИК) и нормам ВТО. Он уверен в том, что Россия должна защищать свои права в международной торговле, переместив тему из области экологии в область торговых переговоров и торговых споров.

Для успешного реагирования на будущие вызовы Игорь Нечаев предлагает вести учет выбросов и поглощений, сформировать нормативно-методические структурные условия, создать реестр углеродных единиц, систему оценки поглощений парниковых газов российскими лесами.

Также он заявил, что РСПП поддерживает Минэкономразвития в формировании государственной климатической политики, в частности, участвуя в подготовке законопроекта по регулированию выбросов парниковых газов, так как только объединив усилия промышленности и органов власти, можно защитить национальные интересы России.

* * *

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной думы Владимир Бурматов заявил, что Госдума выступает за максимально взвешенный подход, в том числе и к климатической повестке. Он считает, что переживания российской стороны по поводу регулирования выбросов со стороны ЕС преждевременны, так как Россия является не самым крупным эмитентом парниковых газов, а лидеры в выбросах переживают по этому поводу меньше, чем наша страна. По его мнению, Россия показывает динамику в сокращении объемов выбросов парниковых газов. Поэтому необходимо зафиксировать это на международном уровне и признать, что Россия является государством донором, несправедливо дискриминированным в части лесного фонда. Всю климатическую проблему Владимир Бурматов разделил на четыре части:

собственно, климатическая;

экономическая;

технологическая, связанная с модернизацией всех отраслей;

геополитическая.

Бурматов считает ратификацию Парижского соглашения шагом вперед, так как к моменту его ратификации у нас не было разработано альтернативного направления, и в то время нужно было избежать глобальной дискриминации России.

« Это был вопрос репутации государства, так как весь мир зеленую тематику демонстрирует как основной тренд, и идти в другом тренде у нас не получится », — сказал он.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, который обязательно будет участвовать в обсуждении углеродного налога ЕС, выступает за максимально взвешенную политику. Но Комитету хотелось бы иметь вариант стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов, а такая стратегия до сих пор отсутствует, в том числе отсутствует и окончательный вариант законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов.

Что касается 96% граждан, которые, по данным ВЦИОМ, готовы посадить деревья, то Владимир Бурматов уверен, что им ничего не мешает это сделать, но, по его мнению, посадка деревьев к обсуждаемым вопросам отношения не имеет.

* * *

Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский участвовал в работе сессии с целью услышать мнение представителей бизнеса. Он обозначил главную тему мероприятия, назвав её «Российская Федерация как мишень для Европейского союза», и в центре этой мишени — российский топливно-энергетический комплекс, причём не столько угольная промышленность, сколько нефтегазовый комплекс.

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский

Анатолий Яновский также выразил недовольство тем, что законопроект о регулировании выбросов парниковых газов никак не примет свой окончательный вид уже с 2017 года и считает такое реагирование на вызовы очень нерасторопным.

Он обратил внимание на то, что параметры европейского налога не определены до сих пор, однако уже понятно, что он противоречит нормам ВТО. Замминистра задался вопросом о том, есть ли у Российской Федерации возможности повлиять на эти параметры и может ли бизнес в лице РСПП организовать консультации с европейским коллегами для оказания влияния на принятие решений в ЕС. Он высказал предположением, что РСПП смогло бы наладить скоординированные действия, в том числе и через работу анонсированного нового комитета.

* * *

Директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды России Сергей Хрущев заявил о том, что повестка углеродного регулирования занимает большую часть работы его департамента. Но обсуждение этого вопроса похоже, по его мнению, на гадание на ромашке о том, как будет применяться этот механизм в части корректных подсчётов выбросов парниковых газов в Российской Федерации. Он напомнил участникам сессии, что полтора года назад он предлагал присмотреться к кадастру выбросов и поглощений, который является не совсем корректным. В 2018 году в нём был зафиксирован выброс 2 гигатон эквивалента СО 2 , а поглощение углекислого газа лесами составило 590 млн тонн. Сергей Хрущев призвал РСПП и коллег из других министерств заручиться научной и интеллектуальной поддержкой для подготовки позиции России по европейскому углеродному налогу. В частности, для оценки поглощающего потенциала лесов необходимо вывести новые коэффициенты, новые формулы и доказывать их экспертам ООН. Например, данные по выбросам и поглощению углерода, получаемые с открытого 22 сентября углеродного полигона в Калужской области, могут быть использованы как техническая оценка реальных потоков углерода и его поглощения не только лесами, но болотами и кустарниками. Это знаменует собой переход на технические оценки углеродного потенциала, а не только его оценки с помощью формул.

Директор департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ Сергей Хрущев

* * *

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Юлия Шабала рассказала о стратегии её компании, которая включает климатическую политику. Суть этой стратегии Юлия описала афоризмом «Если даже Бога нет, то надо жить так, как будто он есть». Следование данной стратегии исходит из того, что компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» производит продукт, к которому покупатели предъявляют определенные «климатические» требования. На предприятиях уже приняты энергетическая и экологическая программы на 2020−2025 годы, которые подразумевают снижение объемов выбросов, улучшение экологических показателей, улучшение экологических факторов при принятии управленческих и инвестиционных решений.

* * *

Заместитель генерального директора ООО «Эн+Девелопмент» Антон Бутманов заявил, что его компания уже столкнулась с парадигмой зелёных технологий и участвует в разработке экологических стандартов производства. Такое решение было принято вслед за мировыми лидерами алюминиевой промышленности, которые «вывели свои зеленые бренды».

«Эн+Девелопмент» очень волнует, как устроено международное климатическое законодательство и куда оно приведёт.

Антон Бутманов согласен с тем, что существуют глобальные диспропорции в цепочках добавленных стоимостей: кому-то достаются зеленые технологии и зеленая энергетика, а кто-то стоит на первых этапах переработки природных ресурсов. Он видит риск конкурентоспособности в применении механизмов европейского регулирования и просит власти Российской Федерации обратиться к опыту Норвегии и Китая и перенять у них механизм субсидирования и компенсации затрат на переход к зеленым технологиям .

Антон Бутманов оправдывает углеродный налог как меру европейского протекционизма и считает, что никакие другие решения в области снижения выбросов СО 2 не будут работать, поэтому «Эн+Девелопмент» усиливает работу по внедрению этого налога для корпоративного сектора. По его мнению, эти меры требуют координации и усиления работы внутри страны: необходимо проанализировать все инструменты зеленой экономики, которые сейчас разрознены, сформировать базу по системам отчетности по каждым отраслям, разработать национальную систему рейтинга зеленой продукции, чтобы не отчитываться в Carbon Disclosure Project, дать развитие длинным деньгам в зеленой экономике, развивать железнодорожный транспорт вместо автомобильного.

* * *

Руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко рассказал участникам сессии о том, что Институт занимается внешней политикой, фактически работая на МИД. Он заметил, что вокруг трансуглеродного регулирования идет много дискуссий и люди считают, что вопрос уже решен, но это не так. На самом деле вопрос не решён, Еврокомиссия всего лишь высказала свои желания, «убого обнаученные». По мнению Сергея Рогинко, сейчас фактически идет попытка открыть ящик Пандоры следующими рассуждениями: если у кого-то большие издержки на углерод и рабочую силу, то давайте навесим их на другие страны. Но таким образом сыпется вся система торговли ВТО, что, скорее всего, не понравится мировым игрокам.

Руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко

Сергей Рогинко назвал тактику ЕС по продвижению трансграничного углеродного регулирования хитрой, так как Союз разбивает противников по одиночке, выясняя слабые стороны и уязвимые места каждого. Поэтому он призывает Россию объединяться с потенциальными объектами атак ЕС за спиной ЕС, создавая определённые рабочие группы.

Также Сергей Рогинко раскритиковал последнюю редакцию законопроекта о регулировании выбросов парниковых газов в связи с тем, что из него убрали квоты и штрафы, заменив их мерами дополнительного регулирования, процесс которых остаётся непрозрачным. В документе отсутствуют некоторые детали, что может сделать его незаконным. Он высказал мнение, что конкретно Федеральный закон и не нужен, так как уже существуют другие документы, регулирующие выбросы парниковых газов, — их и можно объединить в единую стратегию регулирования.

* * *

Руководитель департамента исследований топливно-энергетического комплекса Института проблем естественных монополий Александр Григорьев считает, что позиция Евросоюза может быть смягчена, если европейские партнеры увидят единство позиции со стороны других своих торговых партнеров. Российская сторона уже выступала единым фронтом на различных мероприятиях, посвящённых европейской климатической повестке. Поэтому он уверен, что бизнесу и государству нужно активно принимать участие в работе нового Комитета РСПП и не рассматривать позицию ЕС как окончательно сформировавшуюся.

* * *

Руководитель Группы операционных рисков и устойчивого развития в КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий проанализировал риски России при трансграничном углеродном регулировании.

Он разделил эти риски на фискальные и административные и предложил сконцентрироваться на риск-ориентированном походе, что представляет собой баланс межу «закрыть все предприятия» и «ничего не менять в технологии производства». Подход заключается в том, что бизнес сам разрабатывает климатические стратегии, проекты, готовит отчетность, а государство осуществляет только регулирование. При таком подходе риски оцениваются, приоритезируются, разрабатываются соответствующие мероприятия по их снижению. При этом у государства есть возможности «пряника» — оно в состоянии создать условия для низкоуглеродных инвестиций и поддержки продукции.

* * *

Президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков призвал собравшихся не забывать о том, что доходная часть российского бюджета на 40% формируется от продаж углеводородов. По его мнению, основная задача финансовых рынков состоит в адаптации к климатическим изменениям с целью их замедления. Например, зарубежный страховой рынок сильно пострадал от климатических изменений — на $150 млрд в 2019 году. Он видит риски и в переходном периоде, которые заключаются в реакции собственников и инвесторов на изменение климата: есть много примеров, когда суверенные инвестиционные фонды исключали из своих портфелей целый ряд компаний с сильным углеродным следом. Также существует ряд программ, которые реализуют международные банки через стресс-тестирования своих активов с позиции зеленого финансирования. Что касается биржевой торговли, то на Московской бирже обозначилась зеленая зона с пятью выпусками на 7 млрд рублей. Виктор Четвериков считает, что при этом не хватает определенных бонусов для тех, кто размещает выпуски, и как только эта проблема будет решена, таких проектов должно становиться больше, чтобы показывать свою активность иностранным клиентам.

SNP-500 уже исключили из своего рейтинга все угольные компании, и инвесторы это активно поддержали, а банки произвели снижение стоимости залогового имущества.

Виктор Четвериков предупредил, что, если на Земле произойдет глобальное потепление на 4ºС, страховщики перестанут что-либо страховать.

* * *

В заключительном слове модератор сессии Константин Симонов выразил удовольствие тем, что в предстоящем европейском трансуглеродном регулировании бизнес видит возможности, а не проблемы. Но при этом он отметил, что экология и климат должны оставаться важными целями повышения качества жизни, а не инструментом дискредитации одних экономик другими.

Читайте ранее в этом сюжете: Борис Джонсон озаботился угрозой резкого сокращения биоразнообразия Земли