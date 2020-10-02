Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и его жене Меланье Трамп скорейшего выздоровления. Свои пожелания она написала 2 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

«Поправляйтесь, президент Дональд Трамп! Это действительно трудное время, но мы преодолеем его благодаря солидарности. Надеюсь на ваше скорейшее выздоровление и Меланьи Трамп», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп написал, что он его жена заразились коронавирусом. Глава Белого дома ушел на карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: В штабе Байдена заявили, что он проходит тест на SARS-CoV-2 еженедельно