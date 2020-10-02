Подгорица, , 14:59 — REGNUM Представители коалиции Албанский список «Генци Ниманбегу — Ник Джелошай» дготовы начать переговоры об участии в новом правительстве Черногории, сообщает портал CDM.

«На встрече также обсуждалась текущая ситуация и новые проблемы албанского народа в Черногории и согласованы дальнейшие шаги по укреплению функциональных структур Албанского списка и его единой деятельности в предстоящий период», — говорится в заявлении партии.

Албанская коалиция по итогам выборов получила один мандат в парламенте.

Раньше партии меньшинств всегда выступали в коалиции с правящей партией ДПС, но в этот раз у нее не было возможности сформировать большинство в парламенте.