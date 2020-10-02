Москва, , 14:55 — REGNUM Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Особое внимание уделено обострению нагорнокарабахского конфликта», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что во время разговора Лукашенко выразил Путину признательность за решение о приоритетных поставках вакцины от COVID-19 в Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика с 27 сентября ведут бои в Нагорном Карабахе. С первого дня боёв азербайджанская сторона интенсивно применяет ударные беспилотники турецкого и израильского производства.

Накануне, 1 октября, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, призвав стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.

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