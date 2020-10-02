Сеул, , 14:57 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин передал слова утешения чете Трамп в связи с заражением коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, глава государства пожелал Дональду и Меланье Трамп скорейшего выздоровления, а также выразил слова поддержки их семье и американскому народу.

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Известно, что это не первый случай, когда президент Южной Кореи выражает соболезнования в связи с положительным результатом на коронавирус у высокопоставленных лиц других стран.

В апреле текущего года Мун Чжэ Ин опубликовал подобное сообщение после госпитализации премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.