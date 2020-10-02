Берлин, , 14:55 — REGNUM Европейский союз дождётся заключения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о произошедшем с блогером Алексеем Навальным и снова обсудит возможную реакцию на инцидент через две недели на саммите ЕС. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 октября на пресс-конференции.

Европейский совет, подчеркнула она, единогласно осудил попытку убийства российского блогера путём применения химического оружия. Это является серьезным нарушением международного права.

«Мы сейчас дождемся доклада ОЗХО и затем через две недели ещё раз вернёмся к теме в Европейском совете», — сообщила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии утверждают, что Навального пытались отравить боевым ядом. Сам блогер назвал ответственным за покушение на его жизнь президента России Владимира Путина. Официальная Москва категорически отвергает эти бездоказательные утверждения.

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