Джакарта, , 14:48 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо надеется, что туристический сектор оправится после введения вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.

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«Когда будет нормальное состояние, когда мы начнем вакцинацию, всё вернется в норму. Туризм снова оживёт, отели снова заполнятся», — заявил Джоко Видодо.

Глава государства пообещал, что правительство поможет мелким торговцам и микро-, малым и средним предприятиям выжить во время пандемии.

«Всё сложно, всё непросто. Большие страны, развивающиеся страны, маленькие страны — все затронуты одной и той же проблемой. Но мы не должны жаловаться, мы не должны сдаваться. Мы должны поддерживать дух», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Индонезии в Гонконге помогло репатриировать индонезийских граждан из Макао и Гонконга.

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