Киев, , 14:50 — REGNUM Депутатам Верховной рады Украины следует воздержаться от спекуляций на теме оказания военной помощи другим государствам. Об этом написал 2 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

«Решение о предоставлении помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента Украины», — напомнил министр.

Он призвал парламентариев внимательнее относиться к своим заявлениям и не накалять обстановку.

«Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей», — добавил Кулеба.

Отметим, что глава МИД Украины отреагировал на высказывания депутата от фракции «Слуга народа» Людмилы Марченко, которая заявила о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану, воюющему с Арменией за Нагорный Карабах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде заявили о готовности Украины оказать военную поддержку Азербайджану

Читайте развитие сюжета: Аваков заверил депутатов Рады в нейтралитете Украины по Нагорному Карабаху