Киев, 2 октября 2020, 14:50 — REGNUM Депутатам Верховной рады Украины следует воздержаться от спекуляций на теме оказания военной помощи другим государствам. Об этом написал 2 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.
Он призвал парламентариев внимательнее относиться к своим заявлениям и не накалять обстановку.
Отметим, что глава МИД Украины отреагировал на высказывания депутата от фракции «Слуга народа» Людмилы Марченко, которая заявила о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану, воюющему с Арменией за Нагорный Карабах.
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