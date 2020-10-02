Москва, , 14:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонной беседы уделили особое внимание ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Особое внимание уделено обострению нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Помимо этого, российский лидер также выразил уверенность в скорейшем урегулировании проблем в Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на агентство «БелТА», Путин и Лукашенко обсудили ряд проблем в рамках международной повескти.