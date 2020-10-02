Ереван, , 14:46 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Армении приведены в полную боевую готовность. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба минобороны республики.

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«В условиях военного положения воинские соединения Армении приведены в состояние полной боевой готовности», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в воинских частях были развернуты пункты для приема личного состава и техники и добавляется, что подразделения ВС Армении укомплектованы и заняли оборонительные районы.

Кроме того, указывается, что данное укомплектование было проведено совместно с органами местного самоуправления и союзом добровольцев «Еркрапа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что попавшая под обстрел в Нагорном Карабахе российская певица Юлия Чичерина не пострадала.